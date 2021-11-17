Войти
Разумков подтвердил, что будет создавать партию
заявление
Разумков подтвердил, что будет создавать партию
Путин разрешил допустить на российский рынок товары из ЛДНР
решение
Путин разрешил допустить на российский рынок товары из ЛДНР

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Почти половина украинцев считают вакцину опаснее коронавируса

155
Почти половина украинцев считают вакцину опаснее коронавируса

Почти 50 процентов украинцев считают вакцину опаснее самого коронавируса.

Такие данные показал опрос USAID—Internews «Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа», который был представлен на пресс-конференции в Укринформе.

«68% опрашиваемых слышали истории, что вакцина опаснее самого коронавируса, а 49% сказали, что считают это правдой. Хотя у нас есть определенные основания для оптимизма, поскольку украинцы демонстрируют улучшение навыков медиаграмотности по сравнению с предыдущими годами, но впереди еще много работы», — сказала во время презентации директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак.

Также опрос USAID-Internews относительно потребления медиа выявил дальнейшие проблемы с телевидением как источником новостей и информации. Только 46% респондентов сказали, что смотрят телевидение, чтобы получать новости по сравнению с 85% в 2015 году. Доверие упало до самого низкого уровня с начала опроса, и только 40% респондентов сказали, что доверяют телевизионным новостям.

В ходе личных интервью исследователи выявили, что 63% респондентов использовали социальные сети для получения новостей, что всего на 1% больше, чем в прошлом году.

Процент доверия к онлайн-медиа снизился с 48% в 2020 году до 44% в 2021 году.

Также опрос показал, что около 45% респондентов испытывают недостаточную осведомленность о реформах, происходящих в сферах образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, энергетики, земли и децентрализации.

Читайте также: Спецоперация по задержанию «вагнеровцев» сорвалась из-за просьбы Офиса президента о ее переносе, – Bellingcat

Исследование «Отношение населения к медиа и потребление различных типов медиа в 2021 году» было проведено социологической компанией InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews, реализующей «Медийную программу в Украине» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В июле-августе этого года представители InMind опросили 4000 респондентов в 12 областях Украины. Ошибка выборки не превышает 2,5%.

опрос, вакцинация, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016