Почти половина украинцев считают вакцину опаснее коронавируса

Почти 50 процентов украинцев считают вакцину опаснее самого коронавируса.

Такие данные показал опрос USAID—Internews «Отношение населения к медиа и потребление разных типов медиа», который был представлен на пресс-конференции в Укринформе.

«68% опрашиваемых слышали истории, что вакцина опаснее самого коронавируса, а 49% сказали, что считают это правдой. Хотя у нас есть определенные основания для оптимизма, поскольку украинцы демонстрируют улучшение навыков медиаграмотности по сравнению с предыдущими годами, но впереди еще много работы», — сказала во время презентации директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак.

Также опрос USAID-Internews относительно потребления медиа выявил дальнейшие проблемы с телевидением как источником новостей и информации. Только 46% респондентов сказали, что смотрят телевидение, чтобы получать новости по сравнению с 85% в 2015 году. Доверие упало до самого низкого уровня с начала опроса, и только 40% респондентов сказали, что доверяют телевизионным новостям.

В ходе личных интервью исследователи выявили, что 63% респондентов использовали социальные сети для получения новостей, что всего на 1% больше, чем в прошлом году.

Процент доверия к онлайн-медиа снизился с 48% в 2020 году до 44% в 2021 году.

Также опрос показал, что около 45% респондентов испытывают недостаточную осведомленность о реформах, происходящих в сферах образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, энергетики, земли и децентрализации.

Исследование «Отношение населения к медиа и потребление различных типов медиа в 2021 году» было проведено социологической компанией InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews, реализующей «Медийную программу в Украине» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). В июле-августе этого года представители InMind опросили 4000 респондентов в 12 областях Украины. Ошибка выборки не превышает 2,5%.