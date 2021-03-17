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Иран рассказал, как сбил украинский Boeing, Кулеба возмущен

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Иран рассказал, как сбил украинский Boeing, Кулеба возмущен

Организация гражданской авиации Ирана в финальном отчете назвала причиной крушения украинского самолета Boeing неподалеку от Тегерана в январе 2020 года ошибку оператора системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на документ сообщил Reuters.

«Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО... у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты», — приводит агентство фрагмент отчета.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ в январе 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета.

Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

Как рассказал министр, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

«Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов», — подчеркнул он.

Кулеба констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы — обманчивыми.

«Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет — это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность», — заявил министр.

Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января 2020 года. В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран.

Катастрофа произошла спустя несколько дней после ответных мер Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела со стороны США близ Багдада. В ответ Иран нанес ракетные удары по базам с американскими военными на территории Ирака.

Изначально власти Ирана сообщили, что авиакатастрофа произошла из-за возгорания двигателя. Однако позже Тегеран признал, что самолет был сбит системой ПВО, которая якобы по ошибке распознала украинский Boeing как крылатую ракету.

К ошибке привело то, что один из комплексов ПВО Тегерана до этого переместили, но «из-за человеческой ошибки» не перенастроили, говорилось в одном из отчетов иранских властей. Из-за неправильной настройки система ошибочно опознала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления, в то время как на самом деле он вылетал из аэропорта Тегерана.

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В конце января 2020 года министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что военнослужащий, который по ошибке сбил самолет, находится в тюрьме.

МАУ, Иран
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