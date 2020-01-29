British Airways прекращает полеты в Пекин и Шанхай

Авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране, сообщает в среду британский телеканал Sky News.

Комментируя ситуацию, представитель авиакомпании принес извинения и отметил, что «безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом».

British Airways ежедневно совершала из аэропорта Хитроу два рейса в китайские города Пекин и Шанхай.