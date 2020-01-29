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Число заболевших коронавирусом превысило статистику по атипичной пневмонии 2003 года

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Число заболевших коронавирусом превысило статистику по атипичной пневмонии 2003 года

Официальное число инфицированных новым коронавирусом достигло 6053, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального комитета здравоохранения КНР и информацию властей других стран, где был отмечены случаи заболевания коронавирусом. Это больше, чем количество заболевших атипичной пневмонией, которая была зафиксирована в Китае в 2003 году. Тогда за девять месяцев заболели всего 5327 человек.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях заболевания в континентальной части страны (не считая Гонконга и Макао), о восьми заболевших сообщило министерство здравоохранения Тайваня, о 14 — Минздрав Таиланда, о восьми — власти Гонконга. С учетом всех стран, где обнаружили вирус, число зараженных превысило 6 тыс. человек. По данным ВОЗ на 28 января, заражены 4593 человека (из них в Китае — 4537).

17 лет назад от вируса SARS погибли 349 человек. Сейчас общее число умерших выросло до 132 человек, и специалисты предполагают, что это не окончательная цифра.

При этом издание указывает, что за пределами провинции Хубэй в Китае умерли шесть человек. Большинство погибших — люди преклонного возраста, у которых уже были проблемы со здоровьем, утверждают китайские власти.

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При этом китайские врачи уверены, что своего пика распространение вируса достигнет в течение ближайших десяти дней, после чего ситуация стабилизируется. С ними не согласны специалисты в университете Гонконга, которые предполагают, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае. Объясняется это тем, что потребуется дополнительное время для тестирования вакцины от коронавируса.

Помимо Китая, случаи заражения болезнью, которая передается от человека к человеку, были зафиксированы в ряде других стран, в том числе в США, Франции, Германии, Австралии, Японии, Южной Корее.

коронавирус
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