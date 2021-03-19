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Аппарат СНБО рассылает в регионы письма-предупреждения

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Аппарат СНБО рассылает в регионы письма-предупреждения

Со вчерашнего дня аппарат СНБО рассылает письма главам громад всех областей Украины, на территории которых, согласно данным информационно-аналитической системы СОТА, за последние две недели значительно ухудшилась эпидситуация.

Как сообщает ZN.ua, в копии каждого такого письма — глава той или иной облгосадминистрации. Цель — проинформировать громады о реальной ситуации с распространением COVID-19 на их территориях. В письме за подписью замсекретаря Алексея Соловьева, содержится просьба провести заседания местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, обсудить на них введение дополнительных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на сдерживание роста распространения COVID-19, и проинформировать Аппарат СНБО о принятых решениях и мерах.

На сегодняшний день разослано 15 таких писем. В списке на их получение, согласно данным СОТА, — 71 громада, количество новых случаев заболевания в которых стремительно увеличивается. Так, например, в Деражненской сельской громаде (Ровенская область) с населением 6349 человек на 14 марта заболевших ковидом было уже 1103 человека. За две недели прирост новых случаев здесь составил 89,19%. В Рокитнянской громаде (Киевская область) новых случаев — 1449 (прирост — 13,3%). В Белецкой сельской громаде (Тернопольская область) с населением 10965 человек — прирост составляет 1000% (502 заболевших за две недели).

Условия адаптивного карантина (Постановление Кабмина № 104 от 17 февраля 2021 года) предполагает введение красных зон в случае достижения определенного эпидпорога по всей области. Несмотря на постоянно ухудшающуюся и очень неровную даже в пределах одной области ситуацию, правительство до сих пор не внесло изменений в условия.

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Однако, как указывается в письмах от аппарата СНБО, частью 3 ст. 6 Кодекса гражданской защиты Украины установлено, что координацию деятельности соответствующих органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций осуществляют местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые могут создаваться в районах, городах, громадах и даже на отдельных предприятиях. Независимо от решений Кабмина, они имеют право предпринимать действия, расширяя комплекс мер, направленных на защиту населения.

СНБО, коронавирус
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