В СНБО ждут следующую волну заболеваемости COVID-19 в феврале

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 15-20 февраля 2022 года в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

«Мы настаиваем на том, что нам нужно вводить бустерную дозу и начинать нужно с пожилых людей. Предлагать людям, чтобы они в третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости», — заявил Данилов на брифинге в Офисе президента во вторник.

По его словам, нужно увеличивать уровень вакцинаций до 300 тыс. в сутки.

«Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы можем намного проще проходить заболеваемость», — сказал он.

По словам Данилова, угроз, связанных с заболеваемостью от нового штамма СOVID-19 «омикрон», до середины января следующего года ожидать не стоит.

«Мы от него (штамма „омикрон“ — Ред.) никуда не уйдём, поскольку он уже есть близ наших границ... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, которые связаны с заболеваниями. Но речь идёт о том, что людям нужно вакцинироваться», — отметил Данилов.