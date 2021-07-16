У трети украинцев уже есть иммунитет против Covid-19, - СНБО

У 33% украинцев уже есть иммунитет против коронавирусной инфекции Covid-19, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Я могу сказать предварительные результаты социологического исследования, проведенного в нашей стране. Результаты говорят о том, что 33% населения уже имеют иммунитет к Сovid-19», — заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 16 июля.
«Кроме того, что касается вакцинированных людей, мы считаем, что 38-40% людей в нашей стране уже с иммунитетом», — добавил он.
По словам Данилова, «это не повод нам не выполнять ограничительные мероприятия, которые предлагают врачи».
«Более того, я хочу обратиться ко всем с просьбой максимально ускорить вакцинирование. Мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться будут все желающие. Это очень важно, потому что, имея общий иммунитет наших граждан, это будет предохранительная мера от заболеваемости», — сказал он.
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