Украина переходит ко второму этапу вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. В листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей», — сказал глава Минздрава.

Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию «несмотря информационную вакханалию и откровенную ложь».

«Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение „Дия“, записались уже более 290 тысяч человек», — подчеркнул министр.

Напомним, что за вчерашний день впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировали уже более 92 тысяч украинцев.