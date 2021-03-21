Экс-министр финансов США заявил о худшей за 40 лет экономической политике в стране

В США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.

Говоря о мерах властей по стимулированию экономики, он отметил, что «то, то было зажжено, теперь разгорается».

Саммерс указал на то, что во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики.

«Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — заявил он. Саммерс также подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и «совершенно безответственное поведение» Республиканской партии.

Соединенные штаты, по его словам, столкнулись с «довольно драматической коллизией». Бывший министр предупредил, что в ближайшие годы с вероятностью один к трем существует риск ускорения инфляции и наступлением стагфляции. Другим вариантом развития событий с таким же шансом Саммерс считает нулевую инфляцию — если ФРС «сильно нажмет на тормоза» и подтолкнет экономику к рецессии. Также есть возможность того, что Федеральная резервная система и Казначейство получат быстрый рост без инфляции.

В свою очередь, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, также участвовавший в беседе, отверг вероятность всплеска инфляции из-за мер американского правительства. Наихудшим сценарием, по его словам, будет временный скачок потребительских цен, как в начале Корейской войны.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Так, 85 процентов американских домохозяйств получат выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до ста тысяч долларов получит около 5,6 тысячи долларов.

ВВП США, согласно оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, снизился на 3,5 процента — это сильнейшее падение с 1946 года. Также это первое снижение ВВП Соединенных штатов за год с 2009 года — тогда показатель снизился на 2,5 процента.

Саммерс занимал пост министра финансов в администрации Билла Клинтона с 1999 по 2001 год. Он — один из критиков пакета стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов.