Сторонники Стерненко готовятся к еще одной акции под стенами Офиса президента

Под стенами Офиса президента планируется еще одна акция протеста, которая должна состояться в день рассмотрения апелляции на приговор Сергею Стерненко, говорится на странице активиста в Facebook. Однако пока дата заседания и акции неизвестна.
«Наша следующая встреча — в день апелляции. Киев, Банковая, Офис президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся», — говорится в сообщении.
Сторонники радикала также напомнили, чего именно требуют от власти:
«Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция — под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки. В отношении задержанного после акции ветерана 93 ОМБр Влада Сорда — мы помогаем и внимательно следим. Своих не бросают», — добавили активисты.
Вечером 20 марта под Офисом президента на улице Банковой в Киеве проходила акция в поддержку Сергея Стерненко, которую приурочили к дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет. Во время акции повредили двери ОП и исписали фасад оскорбительными надписями.
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