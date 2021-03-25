Очередному участнику беспорядков под ОП сообщили о подозрении

Активисту Роману Ратушному объявили подозрение за участие в беспорядках под Офисом президента 20 марта. Подозрение сообщили вечером 24 марта во время выхода из эфира одного из телеканалов в Киеве.
Об этом сам Ратушный сообщил в своем Facebook.
По его словам, в эфире должен быть заместитель главы МВД Антон Геращенко, от которого Ратушный требовал опровергнуть якобы «ложную информацию о нем».
«Но на выходе из телестудии меня ждала оперативная группа следователей, которые вручили мне подозрение. Я считаю, что заказчиком этой подозрения является заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов, и это месть за мою деятельность по защите Протасового яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует и после того, как перестал быть его адвокатом», — написал активист.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Среди них был Роман Ратушный.
Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции у Офиса президента. Некоторых из них уже отправили под домашний арест.
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