В Украине за сутки умерло от COVID-19 рекордное количество людей

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев. Столько было зафиксировано 17 марта.
Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.
Всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели — 8044. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
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