«Слуги» зарегистрировали проект постановления об осуждении событий на Банковой

Члены фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий, произошедших возле здания Офиса президента 20 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами соответствующего проекта № 5295 выступают 130 народных депутатов от «Слуги народа».

Текст документа пока что отсутствует на сайте Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Как сообщалось, фракция «Слуги народа» инициировала внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять постановление об осуждении событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента.

Депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в понедельник, 22 марта, не исключил, что внеочередное заседание ВР состоится в пятницу, 26 марта.

«Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто», — отметил он.

Ранее, 19 марта, Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. Таким образом, парламентарии возобновят работу в пленарном режиме 13 апреля.

Вечером в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, во время которой некоторые ее участники разрисовали здание протестными надписями, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде ОП.