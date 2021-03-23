Две трети прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

Успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX оказалось под угрозой из-за высокого спроса на вакцины в странах с высокими и средними доходами на душу населения. На настоящий момент подавляющее большинство прививок (76%) приходится всего на 10 стран мира, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Выступая на организованной Всемирной торговой организацией конференции высокого уровня на тему помощи в развитии торговли, он отметил: «В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран». «Успех COVAX подвергается риску вследствие спроса на вакцины в некоторых государствах с высокими и средними доходами», — констатировал гендиректор и добавил, что до сих пор вакцинация «не была настолько равноправной, как хотелось бы».
Гебрейесус напомнил, что через механизм COVAX уже поставлено более 32 млн доз вакцин «57 государствам и экономикам». В ВОЗ ожидают, что до мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз.
По словам главы организации, победить пандемию можно только в том случае, если относиться к охране здоровья как к «инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир», а не как к «трате средств». Он предупредил, что за пандемией COVID-19 придет «еще одна» и «страны продолжат сталкиваться с мириадами вызовов в сфере здравоохранения». В связи с этим Гебрейесус высказался в поддержку инициативы Индии и ЮАР, предложивших в ВТО устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире. «Если сейчас не время проявить гибкость, то когда? Это беспрецедентная ситуация», — резюмировал гендиректор.
ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016