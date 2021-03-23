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Две трети прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

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Две трети прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

Успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX оказалось под угрозой из-за высокого спроса на вакцины в странах с высокими и средними доходами на душу населения. На настоящий момент подавляющее большинство прививок (76%) приходится всего на 10 стран мира, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на организованной Всемирной торговой организацией конференции высокого уровня на тему помощи в развитии торговли, он отметил: «В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран». «Успех COVAX подвергается риску вследствие спроса на вакцины в некоторых государствах с высокими и средними доходами», — констатировал гендиректор и добавил, что до сих пор вакцинация «не была настолько равноправной, как хотелось бы».

Гебрейесус напомнил, что через механизм COVAX уже поставлено более 32 млн доз вакцин «57 государствам и экономикам». В ВОЗ ожидают, что до мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз.

По словам главы организации, победить пандемию можно только в том случае, если относиться к охране здоровья как к «инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир», а не как к «трате средств». Он предупредил, что за пандемией COVID-19 придет «еще одна» и «страны продолжат сталкиваться с мириадами вызовов в сфере здравоохранения». В связи с этим Гебрейесус высказался в поддержку инициативы Индии и ЮАР, предложивших в ВТО устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире. «Если сейчас не время проявить гибкость, то когда? Это беспрецедентная ситуация», — резюмировал гендиректор.

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ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

ВОЗ, вакцинация, COVAX
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Вторник, 23 марта 2021
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