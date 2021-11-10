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Около 80 стран не смогут провакцинировать до конца года и 40% населения

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Около 80 стран не смогут провакцинировать до конца года и 40% населения

Около 80 стран не смогут без помощи мирового сообщества достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели вакцинировать до конца 2021 года от COVID-19 не менее 40% населения. Об этом заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на организованной США онлайн-встрече министров и других представителей ряда государств, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, глава ВОЗ напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата — до середины 2022 года. «Около 80 государств, половина из которых находится в Африке, не достигнут без вашей помощи цели вакцинации в 40%», — сказал Гебрейесус, напомнив, что для решения этой задачи «необходимо дополнительно 550 млн доз вакцины».

Гендиректор призвал участников онлайн-встречи «немедленно учредить рабочую группу высокого уровня» для решения вопроса о поставках «этих доз», чтобы международный механизм COVAX, Африканская целевая группа по приобретению вакцины и страны с низкими доходами могли планировать свои дальнейшие шаги. Глава ВОЗ ожидает, что государства, пообещавшие предоставить в качестве дара вакцину от COVID-19, выполнят свое обещание «как можно быстрее».

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Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине проведено 19,9 млн прививок, и 11,7 млн граждан получили первую дозу, а 8,2 млн — привиты двумя дозами, работают более 3300 пунктов прививок, более 1300 мобильных бригад и более 400 центров массовой вакцинации.

ВОЗ, вакцинация
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Среда, 10 ноября 2021
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