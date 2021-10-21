Более 80 стран рискуют провалить вакцинацию

Более 80 государств рискуют не справиться с намеченной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 населения в каждом государстве к концу 2021 года. По словам гендиректора, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками».

У четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины, и мы работаем над этими проблемами», констатировал глава ВОЗ.