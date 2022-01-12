В мире более 30 стран, где не вакцинировали еще даже 10% населения

Девяносто стран не достигли к настоящему моменту цели по вакцинации от коронавируса 40% населения. Об этом заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, — отметил он. — Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения».
ВОЗ, как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения проблем в этих странах, связанных в том числе с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями по хранению и доверием к вакцинам.
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