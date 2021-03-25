Европейский регулятор продолжит изучать осложнения после прививки AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять ряд шагов по изучению возможных осложнений после использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении европейского регулятора, который ранее объявил препарат безопасным.
«Комитет EMA по оценке фармаконадзорных рисков продолжает оценку случаев образования тромбов, — отмечается в документе. — В этом контексте агентство организует 29 марта встречу специальной группы экспертов для получения дополнительных данных». В данную группу войдут специалисты из различных областей, которые представят свое мнение по таким аспектам, как вероятный механизм действия, возможные основные факторы риска и другие дополнительные данные, которые могут позволить получить более глубокое понимание наблюдаемых осложнений и потенциального риска.
Кроме того, EMA продолжит анализ зарегистрированных случаев. Все полученные данные будут включены в рекомендацию по данному вопросу, которая будет опубликована по результатам пленарного заседания комитета по оценке фармаконадзорных рисков 6-9 апреля.
Ранее ЕМА после проведения расследования на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом Astrazeneca проинформировала, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. Сама AstraZeneca обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные осложнения.
Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено.
Всемирная организация здравоохранения ранее также призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования перевешивают риски и на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.
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