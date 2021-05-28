В ЕС зарегистрировали 316 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к настоящему времени зарегистрировало 316 случаев образования тромбов после использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава департамента EMA по фармакологическому надзору и эпидемиологии Георгий Генов.

«К 13 апреля мы сообщили о 142 случаях образования тромбов после использования вакцины AstraZeneca, — напомнил он. — К тому моменту было введено 17 млн доз». «По состоянию на 27 мая в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 316 случаев, однако это с учетом введения еще 19 млн доз вакцины», — подчеркнул Генов.

«Важно знать, что частота данных очень редких осложнений сохраняется на уровне одного случая на 100 тыс. прививок, это не изменилось, — добавил специалист. — Однако уровень смертности от них сократился благодаря лучшей осведомленности самих вакцинированных и медицинских работников».