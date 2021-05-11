Войти
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
позиция
Зеленский заявил о стратегическом курсе Украины на ЕС и НАТО
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Евросоюз через суд требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме

449
Евросоюз через суд требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме

Еврокомиссия (ЕК) требует в суде от британско-шведской компании AstraZeneca обеспечить поставку всех 300 млн доз вакцины от коронавируса, предзаказанных Евросоюзом, из них 90 млн доз — в срочном порядке, в противном случае фармацевтического гиганта ждут крупные штрафы. Об этом заявил во вторник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«Мы требуем в суде признания, что компания нарушила условия контракта на предзаказ вакцины (объемом в 300 млн доз, законтрактованных на первое полугодие 2021 года, — Ред). Мы настаиваем на назначении штрафов для компании, пока эти условия не будут выполнены, однако наша цель — не получение штрафа, наша цель — получение вакцины в полном объеме», — заявил представитель ЕК, отметив, что это первое из двух требований к компании, которые ЕК выдвинула в суде.

Второе требование заключается в том, чтобы компания осуществила в срочном порядке поставку 90 млн доз вакцины, недопоставленных странам ЕС в первом квартале. «Мы требуем, чтобы суд признал чрезвычайный характер ситуации (вероятно, в соответствии с существующим в контракте определением этой ситуации и обязательствами компании по ней — Ред.) и, соответственно, поставки в срочном порядке дополнительных 90 млн доз вакцины», — заявил он.

Представитель ЕК подтвердил, что, помимо уже поставленных 30 млн доз, компания на данный момент обещала до конца полугодия предоставить странам ЕС еще 70 млн доз. Если это обещание будет выполнено, ЕС получит от AstraZeneca втрое меньше вакцин, чем заказывал.

Контракт с AstraZeneca был подписан в августе 2020 года и стал первым из шести соглашений, заключенных Еврокомиссией с западными компаниями на предзаказ в общей сложности до 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Контракт с британско-шведским производителем предусматривал поставку 300 млн доз вакцины в первом полугодии 2021 года, из них 120 млн доз должны были быть поставлены в первом квартале. Соглашение также содержало возможность поставок дополнительных 100 млн доз до конца года. Еврокомиссия, по ее заявлениям, внесла предоплату в размере €336 млн. Все шесть контрактов с западными производителями вакцин Еврокомиссия заключила на стадии разработки, до получения готового продукта. До настоящего момента четыре из шести компаний смогли создать вакцины, которые после этого были по ускоренной процедуре сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для использования в странах ЕС.

Читайте также: Кабмин обязал декларировать рост цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил в интервью французским СМИ, что Еврокомиссия не намерена размещать новые заказы на вакцину компании AstraZeneca во втором полугодии 2021 года, пока компания не обеспечит выполнение основного предзаказа. При этом он подчеркнул, что Брюссель считает продукцию компании «хорошей вакциной».

ЕС, AstraZeneca
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 мая 2021
Понедельник, 10 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016