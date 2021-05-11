Евросоюз через суд требует от AstraZeneca поставок вакцины в полном объеме

Еврокомиссия (ЕК) требует в суде от британско-шведской компании AstraZeneca обеспечить поставку всех 300 млн доз вакцины от коронавируса, предзаказанных Евросоюзом, из них 90 млн доз — в срочном порядке, в противном случае фармацевтического гиганта ждут крупные штрафы. Об этом заявил во вторник представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«Мы требуем в суде признания, что компания нарушила условия контракта на предзаказ вакцины (объемом в 300 млн доз, законтрактованных на первое полугодие 2021 года, — Ред). Мы настаиваем на назначении штрафов для компании, пока эти условия не будут выполнены, однако наша цель — не получение штрафа, наша цель — получение вакцины в полном объеме», — заявил представитель ЕК, отметив, что это первое из двух требований к компании, которые ЕК выдвинула в суде.

Второе требование заключается в том, чтобы компания осуществила в срочном порядке поставку 90 млн доз вакцины, недопоставленных странам ЕС в первом квартале. «Мы требуем, чтобы суд признал чрезвычайный характер ситуации (вероятно, в соответствии с существующим в контракте определением этой ситуации и обязательствами компании по ней — Ред.) и, соответственно, поставки в срочном порядке дополнительных 90 млн доз вакцины», — заявил он.

Представитель ЕК подтвердил, что, помимо уже поставленных 30 млн доз, компания на данный момент обещала до конца полугодия предоставить странам ЕС еще 70 млн доз. Если это обещание будет выполнено, ЕС получит от AstraZeneca втрое меньше вакцин, чем заказывал.

Контракт с AstraZeneca был подписан в августе 2020 года и стал первым из шести соглашений, заключенных Еврокомиссией с западными компаниями на предзаказ в общей сложности до 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Контракт с британско-шведским производителем предусматривал поставку 300 млн доз вакцины в первом полугодии 2021 года, из них 120 млн доз должны были быть поставлены в первом квартале. Соглашение также содержало возможность поставок дополнительных 100 млн доз до конца года. Еврокомиссия, по ее заявлениям, внесла предоплату в размере €336 млн. Все шесть контрактов с западными производителями вакцин Еврокомиссия заключила на стадии разработки, до получения готового продукта. До настоящего момента четыре из шести компаний смогли создать вакцины, которые после этого были по ускоренной процедуре сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для использования в странах ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил в интервью французским СМИ, что Еврокомиссия не намерена размещать новые заказы на вакцину компании AstraZeneca во втором полугодии 2021 года, пока компания не обеспечит выполнение основного предзаказа. При этом он подчеркнул, что Брюссель считает продукцию компании «хорошей вакциной».