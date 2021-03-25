В районе Суэцкого канала сейчас заблокированы около 150 судов

В общей сложности 150 судов в настоящее время заблокированы в районе Суэцкого канала из-за остановки движения по нему. Об этом сообщила в четверг в Twitter Норвежская ассоциация судовладельцев.
«150 судов находятся в районе Суэцкого канала и ожидают развития ситуации, 16 из них — норвежские», — отметила организация.
Как сообщил управляющий директор ассоциации Харальд Сульберг местным СМИ, сейчас там решают, рассчитывать ли на то, что ситуация разрешится в разумные сроки, или же судам стоит выбирать обходные пути.
Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту «пробка» из судов растянулась почти до Индии.
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