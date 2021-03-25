В СБУ рассказали, чем именно занимались Семенченко и Шевченко

Руководитель главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш заявил о том, что в рамках дела о создании незаконного вооруженного формирования предъявят новые подозрения, передает «Интерфакс-Украина». В деле фигурируют бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

«На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании (ЧВК). Подозрения еще будут обязательно...Назначено еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения», — сказал в четверг на брифинге Олег Головаш.

Говоря о том, что инкриминируют Семенченко и Шевченко начальник главка заявил, что они «в 2018 году при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании».

Головаш уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко «не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)».

Руководитель ГУ СБУ в Киеве и области объяснил, что Семенченко «был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формировании)».

«Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)», — добавил Головаш.

Он также подчеркнул, что факт создания ЧВК в СБУ рассматривают как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей о «наемничестве» лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко.

По словам Головаша, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, уже направили в Печерский райсуд Киева. Решения по этому поводу пока еще не приняты.

«Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать», — заявил Головаш.

Он заявил о том, что Служба безопасности с лета прошлого года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур.

«Мы будем продолжать реализацию имеющихся у нас наработок. Право на силу имеет только государство», — сказал начальник главка.

Напомним, накануне в СБУ сообщили о том, что разоблачили и прекратили деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.