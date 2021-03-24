СБУ обвинила экс-нардепа Семенченко в причастности к деятельности ЧВК в Украине и торговле военными товарами из РФ

Служба безопасности Украины заявила, что прекратила деятельность ЧВК, целью которого была «подготовка к тяжким преступлениям». В состав ЧВК входили более 150 человек, а к организации причастны бывший нардеп Семен Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Членов ЧВК тренировали на «специально оборудованной базе» в Киевской области, а часть из них училась в центрах подготовки за границей. Деятельность ЧВК контролировали 15 граждан Украины: они вербовали потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.
По данным следствия, ЧВК заключала контракты с представителями организаций на Ближнем Востоке. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны. В организации деятельности ЧВК подозревают бывшего народного депутата Семена Семенченко и «внештатного агента НАБУ» Евгения Шевченко.
В спецслужбе заявили, что Семенченко и Шевченко также могут быть организаторами схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые потом перепродавали украинским государственным предприятиям по завышенным ценам.
Обоим вместе с другими организаторами сообщили о подозрении по ст. 260 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники СБУ провели более 80 обысков по местам жительства и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях. У них изъяли оружие и боеприпасы, в частности, помповые ружья, автоматические винтовки, подствольные гранатометы, пистолеты и автоматы Калашникова.
Евгений Шевченко ранее сообщил, что к нему пришли с обысками сотрудники СБУ, которые искали российские контрабандные товары военного назначения. По его словам, у него не нашли ничего незаконного и ничего не изъяли.
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