СБУ установила факт хищения благотворительных средств женой Семена Семенченко

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс», сообщает пресс-служба СБУ.

«Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных. Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона», — говорится в сообщении СБУ в среду.

По информации СБУ, следствие задокументировало факт присвоения и растраты более 150 тыс. грн. «Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона», — отмечают в спецслужбе.

В СБУ подчеркивают, что женщине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из источников в правоохранительных органах, речь идет о супруге бывшего командира добровольческого батальона «Донбасс», экс-народного депутата Семена Семенченко Наталье Музыке.