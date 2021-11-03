СБУ установила факт хищения благотворительных средств женой Семена Семенченко

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс», сообщает пресс-служба СБУ.
«Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снятие наличных. Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона», — говорится в сообщении СБУ в среду.
По информации СБУ, следствие задокументировало факт присвоения и растраты более 150 тыс. грн. «Все это — из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона», — отмечают в спецслужбе.
В СБУ подчеркивают, что женщине объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из источников в правоохранительных органах, речь идет о супруге бывшего командира добровольческого батальона «Донбасс», экс-народного депутата Семена Семенченко Наталье Музыке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016