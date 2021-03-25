В Украину прибыл самолет с китайской вакциной

Вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.
По информации СМИ, рейс с вакциной прибыл в Украину около 19:00.
Отмечается, что прибывшая партия вакцины содержит 215 тысяч доз препарата. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
Как сообщалось, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств.
Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.
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