В Украину прибыл самолет с китайской вакциной

Вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

По информации СМИ, рейс с вакциной прибыл в Украину около 19:00.

Отмечается, что прибывшая партия вакцины содержит 215 тысяч доз препарата. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Как сообщалось, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.