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Президент Молдовы попросила у России «Спутник V»

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Президент Молдовы попросила у России «Спутник V»

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в четверг после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым, что обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины «Спутник V».

«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине „Спутник V“, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду в своем Telegram-канале.

Вакцинация от коронавируса в Молдове началась только в начале марта, когда в страну поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство будет закупать напрямую у производителей.

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К применению в стране разрешены несколько вакцин, включая российский препарат «Спутник V». Здесь также начали переговоры с американскими компаниями Johnson & Johnson и Pfizer по поставкам вакцин.

Молдова, Спутник V, Майа Санду
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