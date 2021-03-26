В Украине новый коронавирусный антирекорд

Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых случая заражения коронавирусом в стране.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Антирекорд по новым случаям коронавируса в Украине фиксируют уже второй день подряд. Вчера сообщили о 16 669 новых заражениях.

24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 614 707 человек, 31 461 пациентов скончались, 1 290 158 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).