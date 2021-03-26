Британский суд обязал трейдера вернуть $727 тысяч за советы по WhatsApp

Лондонский суд обязал трейдера вернуть клиентам более $700 тыс. за советы по инвестициям, которые тот давал через мессенджеры, пишет Bloomberg.
Управление по финансовому надзору (FCA), которое расследовало дело, сообщило, что директор 24HR Trading Academy Ltd. Мохаммед Фуад Хаджа Майдин Марикар отправлял клиентам «торговые сигналы» (для совершения операций на рынке, например к продаже или покупке ценных бумаг), а также другие инвестиционные рекомендации без одобрения регулирующих органов.
В FCA подчеркнули, что ни Марикар, ни его компания не были уполномочены давать советы по инвестициям и в этом случае возникал риск существенных потерь для клиентов.
Во время судебного заседания Марикар утверждал, что в своих сообщениях просто хотел научить граждан основам действий на рынке. Юрист трейдера заявил, что его клиент будет подавать апелляцию на решение суда.
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