Блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на грузовые перевозки

Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом «Ever Given» привела к повышению цен на морские перевозки, сообщает Bloomberg. В частности, доход от услуг перевозок из Ближнего Востока в Китай, осуществляемых танкерами класса VLCC (очень крупные перевозчики сырой нефти), вырос до $1371 в день. Агентство отмечает, что повышение цен коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал.
Стоимость перевозки морского контейнера 40 футов из Китая в Европу, по данным Bloomberg, достигла почти $8 тыс., что в четыре раза больше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax (крупнейшие танкеры, которые могут пройти по Суэцкому каналу) стоят около $17 тыс. за день — это наибольший показатель с июня 2020 года.
Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит «Ever Given», принесла извинения за инцидент в Суэцком канале. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу»,— указано на сайте компании.
Контейнеровоз «Ever Given» развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement утверждает, что причиной происшествия в Суэцком канале стал сильный ветер. Разблокировка морского пути может занять несколько недель.
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