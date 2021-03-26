Китайскую вакцину Sinovac проверят в лаборатории перед передачей в регионы

Первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech пройдет 10-дневный лабораторный контроль, после чего ее передадут ГП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) для поставки в регионы, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Вчера в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. Если он будет успешным, то вакцина будет передана МЗУ и будет поставлена в регионы», — сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в настоящее время вакцина проходит завершающую стадию исследований в ВОЗ. На следующей неделе ожидаются результаты — разрешат ли ее использовать в экстренных ситуациях.

Замминистра добавил, что CoronaVac — однодозовая вакцина, поэтому она будет использоваться для иммунизации маломобильной группы населения и их опекунов, всего 40 тыс. человек.