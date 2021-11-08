В Минздраве напомнили, что невакцинированные чиновники и работники образования с сегоднящего дня будут отстранены от работы

Невакцинированные чиновники и работники образования с понедельника, 8 ноября, будут отстранены от работы, напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«Напоминаю, что сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения „Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам“. Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки», — сказал он на брифинге в понедельник.
Ляшко напомнил, что речь идет о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также образовательных учреждений.
Министр подчеркнул, что работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016