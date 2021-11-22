Минздрав инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон

Министерство здравоохранения инициирует ужесточение карантинных ограничений для желтых зон в части наличия полного курса вакцинации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Минздрав работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в „желтом“ уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей», — сказал он на брифинге в понедельник.
Ляшко подчеркнул, что «Европа „пылает“ по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок, в частности, „горит“ Германия, Польша, Франция, Нидерланды».
«Расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы», — резюмировал министр.
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