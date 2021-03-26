Попытка снять с мели судно в Суэцком канале провалилась

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, перекрывший движение в Суэцком канале, в пятницу не увенчалась успехом. Об этом сообщила компания-технический оператор Bernhard Schulte Shipmanagement, передает агентство Reuters.
Как заявили в компании, аварийно-спасательная группа из Нидерландов подтвердила, что два дополнительных буксира прибудут на место происшествия 28 марта для помощи в проводимых работах.
Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала. В пятницу сотрудники канала продолжили работать над тем, чтобы освободить канал и вновь поставить судно на фарватер. К операции по разблокировке привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь уже предложили США и Турция.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016