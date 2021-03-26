США предложили помощь в разблокировке Суэцкого канала

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с блокировкой Суэцкого канала и предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Мы понимаем, что власти Египта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить судно, разблокировав тем самым движение по каналу. В ходе наших дипломатических контактов мы предложили свою помощь египетской стороне в открытии канала», — сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Она добавила, что консультации с Египтом по данной проблеме не прекращаются.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на двоих представителей Пентагона сообщила, что Военно-морские силы США в ближайшее время направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер Ever Given. По сведениям CNN, специалисты отправятся в Египет не позже субботы, 27 марта.

Контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 23 марта по пути из Китая в Роттердам сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Длина корабля составляет 400 метров, ширина — 59, грузоподъемность — порядка 224 тысяч тонн. Основной причиной инцидента считается ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением.

В результате инцидента было перекрыто движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, был заблокирован ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике, газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

Владелец судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, рассчитывает, что судно смогут освободить на выходных.