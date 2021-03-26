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Зеленский проводит консультации с лидерами «нормандской четверки» в связи с обострением на Донбассе

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Зеленский проводит консультации с лидерами «нормандской четверки» в связи с обострением на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно грубого нарушения режима прекращения огня российскими наёмниками в Донецкой области, в результате которого днём 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, сообщил спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

«Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран „нормандского формата“ относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих», — сообщил Арестович в эфире телеканала «Украина 24» по итогам экстренного совещания украинской делегации в ТКГ в пятницу.

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Украинский парламент на ближайшем заседании также отреагирует на гибель военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага» — говорится в соболезновании спикера на сайте Верховной Рады.

Разумков подчеркнул, что обстрел позиций Объединенных Сил в пятницу — это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут украинские граждане.

Напомним, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли в результате обстрела незаконных вооружённых формирований в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы.

Донбасс, Владимир Зеленский
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