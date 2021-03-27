Американские военные помогут разблокировать Суэцкий канал

На место аварии в Суэцком канале выдвинулись специалисты по дноуглубительным работам с базы американских ВМС на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Военные будут помогать снимать севший на мель контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по торговому пути.
«Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом», — рассказал один из собеседников телеканала.
Он отметил, что Вашингтон сам предложил помощь Каиру в разблокировании канала.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной в 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. Двадцать третьего марта он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.
В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. По подсчетам Bloomberg, ежедневный убыток от простоя Суэцкого канала составляет 9,6 миллиардов долларов.
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