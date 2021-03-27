Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины».

Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента ль 17 сентября 2013 года № 513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».