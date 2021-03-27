Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску бывшего чиновника

Печерский районный суд Киева 18 февраля 2021 года арестовал имущественные права интеллектуальной собственности на домены 12 сайтов, принадлежащих интернет-СМИ.
Истцом в судебном разбирательстве выступил экс-директор ГП ГВХП «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул — он обвиняет издания в публикации конфиденциальных данных.
Согласно постановлению суда, опубликованному одним из заблокированных сайтов издания «Апостроф», суд обязал интернет-провайдеров и мобильных операторов заблокировать абонентам доступ к сайтам «Апострофа», «Главкома», «Антикора», «Голоса», а также «Гром», «Акценты» и еще шести информационных сайтов:
— from-ua.com;
— crime-ua.com;
— sbypost.com;
— open-ua.net;
— prukraine.com;
— proua.com.ua.
При этом, по данным «Апострофа», 10 марта 2021 года соответствующее уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, однако ряд операторов и провайдеров заблокировали доступ к сайтам.
По состоянию на 27 марта блокировка все еще работает.
«Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника — это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием», — завил главный редактор интернет-издания «Апостроф» Денис Попович.
Как сообщалось, в марте 2019 года действующий на тот момент глава «Спецтехноэкспорта» (СТЭ) Владислав Бельбас, экс-директор СТЭ Павел Барбул и еще несколько экс-сотрудников компании были арестованы детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП по подозрению растрате 55,5 млн грн госсредств в ходе реализации контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Через несколько дней решением Соломенского райсуда Бельбас был освобожден под залог в размере 7 млн грн, а Барбул — под залог в размере 1,9 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, «досудебным расследованием установлено, что экс-директор „Спецтехноэкспорта“ с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором компании организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП „Завод 410 ГА“ средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица». По информации СМИ, менеджерам СТЭ инкриминировали сотрудничество с компаниями-посредниками, имеющими признаки фиктивности.
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