В Украине одобрили китайскую вакцину Sinovac

Украина одобрила использование препарата для вакцинации от китайской компании Sinovac, сообщает Reuters.
Украинская фармкомпания «Лекхим», которая является партнером Sinovac, заключила договор на поставку 5 млн доз вакцины для Украины. В это число входят также 1,9 млн доз, закупленных по государственной закупке.
Об одобрении продукта СМИ сообщили в Минздраве Украины.
Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса. Это может обеспечить вакцинацией 957 тысяч украинцев из 38 миллионов, то есть всего около 2,5% населения. При этом эффективность китайского препарата составляет только 50,3%.
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