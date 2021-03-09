В Украине одобрили китайскую вакцину Sinovac

Украина одобрила использование препарата для вакцинации от китайской компании Sinovac, сообщает Reuters.

Украинская фармкомпания «Лекхим», которая является партнером Sinovac, заключила договор на поставку 5 млн доз вакцины для Украины. В это число входят также 1,9 млн доз, закупленных по государственной закупке.

Об одобрении продукта СМИ сообщили в Минздраве Украины.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса. Это может обеспечить вакцинацией 957 тысяч украинцев из 38 миллионов, то есть всего около 2,5% населения. При этом эффективность китайского препарата составляет только 50,3%.