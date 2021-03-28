Египет подсчитал ежедневные убытки из-за блокировки Суэцкого канала

Египет теряет около $14 млн в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, который сел на мель в южной части судоходного пути, перегородив его. Об этом сообщил глава управления Суэцким каналом Осама Раби в интервью СМИ.
При этом Раби подчеркнул, что конкретный убыток рассчитать трудно, так как сборы, которые Египет взимает за прохождение канала, варьируются в зависимости от размера судна и груза.
Он также сообщил, что в результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине 18 м. Дноуглубительные работы продолжаются, отметил Раби.
Помимо этого, глава управления рассказал, что накануне стащить контейнеровоз пытались 12 буксиров: часть буксиров тянули судно с носа, часть — толкали корму. Им на помощь подошли еще два буксира.
В воскресенье будет совершена еще одна попытка освободить застрявшее судно. Лоцман управления Суэцкого канала допустил, что для успеха операции может понадобиться как минимум частичная разгрузка судна. Раби также заявлял, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовить сценарий разгрузки.
В ожидании разблокировки канала у его входов скопилось уже более 300 судов. Bloomberg писал, что общая стоимость товаров, находящихся на судах, достигла $10 млрд.
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