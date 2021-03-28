Путин объяснил отказ прививаться публично

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как якобы не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе местного телевидения.

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?» — спросил российский президент, которого цитируют СМИ.

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, — добавил он. — Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд».

Он также сообщил, что специально не говорит, какой из трех вакцин от COVID он привился, об этом знает только его врач.

«Одной из наших трех вакцин. Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал», — сказал он.

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Напомним, ранее публичную прививку от коронавируса сделали лидеры многих стран, в том числе президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.