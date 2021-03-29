Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и разблокировке канала.
«Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции», — написал президент в Twitter.
«Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии», — написал президент.
Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла круглосуточно, велись дноуглубительные работы, затем в дело вступили более 15 буксиров. Контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера.
Успеху операции содействовал спровоцированный приливом подъем на один метр уровня воды в канале. Существенную помощь оказал мощный буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн, пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером.
К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода более 400 судов.
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