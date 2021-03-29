Суэцкий канал пока так и не разблокировали

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, но развернуть его и разблокировать Суэцкий канал пока не удается, пишет Bloomberg. Как сообщает Reuters, из-за сильно ветра судно сдвинулось обратно, хотя и остается на плаву.

Как пишет Bloomberg, попытки развернуть судно вдоль течения, которые буксиры предпринимают с 11:30 по местному времени (12:30 по Киеву) продолжаются.

Застрявший пять дней назад поперек Суэцкого канала контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера.

Успеху операции содействовал спровоцированный приливом подъем на один метр уровня воды в канале. Существенную помощь оказал мощный буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн, пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером.

К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.