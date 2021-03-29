В Гонконге впервые с 1969 года не будут транслировать «Оскар»

Гонконгская компания TVB впервые за 52 года отказалась транслировать в прямом эфире церемонию вручения премии «Оскар». Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.
«Решение не показывать премию „Оскар“ в этом году было чисто коммерческим», — сообщил изданию представитель TVB. Телекомпания ежегодно транслировала это мероприятие на своем англоязычном канале Pearl с момента его запуска в 1969 году. Он обладал эксклюзивными правами в Гонконге на показ церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти КНР рекомендовали не транслировать «Оскар» и уменьшить внимание к освещению наград. По сведениям агентства, это было вызвано тем, что картина о гонконгских протестах 2019 года «Не разделяй» (2020) была номинирована на звание лучшего документального короткометражного фильма. Кроме того, одним из претендентов на ряд кинонаград — за лучший фильм, лучшую режиссуру и другие — является фильм «Земля кочевников» (2020). Его сняла американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао (китайское имя — Чжао Тин), которая критиковала КНР в одном из интервью в 2013 году.
Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016