В Минздраве назвали эффективность китайской вакцины CoronaVac

Прибывшая в Украину антиковидная вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, препятствует заражению на 50% и на 78% снижает риск развития болезни средней степени тяжести.

В противодействии тяжелым случаям и госпитализациям вакцина эффективна на 100%, рассказал «РБК-Украина» глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий.

В министерстве ссылаются на данные исследований, проводившихся в Бразилии и Турции в начале года.

«В начале года в Бразилии и Турции проводили испытания вакцины, и они показали очень разные результаты. При измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни», — говорит собеседник журналистов.

В Бразилии эффективность вакцины составила чуть более 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.

Напомним, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac Украина законтрактовала в декабре 2020 года, по условиям контракта, эффективность препарата, которым будут вакцинировать украинцев, должна быть не менее 70%. Первая партия вакцины в количестве 215 штук прибыла 25 марта.