Вакцины Comirnaty и CoronaVac, возможно, неэффективны против «омикрона»

Используемые в Гонконге вакцины Comirnaty и CoronaVac в объеме двух доз практически не действуют против нового штамма коронавируса «омикрон». К такому выводу пришли микробиологи из Университета Гонконга. Они, как сообщается во вторник на сайте вуза, направили результаты своего исследования для публикации в журнале «Клинические инфекционные болезни».
Ученые обнаружили, что у большинства людей после введения обеих доз вакцин данных двух типов не вырабатывается достаточного уровня антител против омикрон-разновидности. Только пять из 25 реципиентов препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech в той или иной степени обладали нейтрализующей способностью против «омикрона». При этом эффективность вакцины была снижена до 20-24%, а по сравнению с исходным штаммом коронавируса SARS-CoV-2 титр нейтрализующих антител против омикрон-варианта уменьшился в 36-40 раз.
Еще хуже обстоит дело с вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Сыворотка крови 25 привитых реципиентов (в пределах разведения 1:10) вообще не содержала антител, достаточных для нейтрализации омикрон-штамма.
Исследователи не исключают, что для усиления иммунного ответа против этого варианта потребуется третья доза вакцины, однако ее эффективность еще предстоит определить. Ученые из Университета Гонконга рекомендовали населению как можно скорее получить бустерную дозу, не дожидаясь появления антиковидных препаратов нового поколения.
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