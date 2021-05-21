С понедельника в регионы поступят 500 тыс. доз вакцин CoronaVac

Партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, которая прибыла в Украину 30 апреля, прошла лабораторный контроль, объемы распределены по регионам, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, вакцину начнут поставлять в регионы 24 мая.
Вакцины из этой партии будут использовать для иммунизации военнослужащих Вооруженных сил Украины, работников патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной миграционной службы, военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации, работников органов прокуратуры, топливно-энергетического комплекса, членов официальных делегаций для участия в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае текущего года в Бразилии, работников санаторно-курортных учреждений, граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).
Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.
В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,2 млн уже получила.
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