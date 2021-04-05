В «красной» зоне находятся Киев и 10 областей, в некоторых регионах заканчиваются койки в больницах

Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и в Киеве, в красной зоне находятся столица и 10 областей.
Так, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.
Показатель госпитализаций выше определенного — 60 на 100 тысяч населения — в 22 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
При определенном показателе уровня госпитализаций — 60 на 100 тысяч населения — в Киеве этот показатель по состоянию на 4 апреля составил 117,4. Занятость коек с кислородом в Киеве по состоянию на 4 апреля при определенном показателе 65% — 82,5%.
Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 4 апреля в Хмельницкой области — 131,2 на 100 тысяч населения, в Винницкой области — 106,4 на 100 тысяч населения, в Житомирской области — 116,2, Николаевской области — 111,8, Черниговской — 108,1.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 4 апреля в Житомирской области — 74%, Киевской — 74,6%, Львовской — 72,5%, Николаевской — 73,5%, Одесской — 69,1%, Сумской — 67,3% (при определенном показателе 65%).
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