Минздрав рекомендует ввести для 5-11 классов дистанционное обучение

Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.
«Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В частности, министерство рекомендует организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель.
Также в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется организовать переход на обучение по дистанционной или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.
Кроме того, в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.
«Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего образования разрешается», — говорится в сообщении.
Что касается высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений, военных колледжей сержантского состава, профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения, то они организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.
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