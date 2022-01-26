Минздрав рекомендует ввести для 5-11 классов дистанционное обучение

Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.

«Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, министерство рекомендует организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель.

Также в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется организовать переход на обучение по дистанционной или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.

Кроме того, в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

«Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего образования разрешается», — говорится в сообщении.

Что касается высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений, военных колледжей сержантского состава, профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения, то они организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.