В Украине в «красной» зоне остаются Киев и 18 областей

По состоянию на 23 ноября в красной зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
При этом по состоянию на 22 ноября ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. По стране этот показатель составляет 55,8% при определенном предельном уровне 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,2%.
К красной зоне эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.
На желтом уровне эпидопасности Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области. На оранжевом — Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 645 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 630 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской — 1 059, Полтавской областях — 985.
По состоянию на 22 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 63,6, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве — 62,8 на 100 тыс. населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 17 регионах.
Напомним, за сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 058, медработников — 231).
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