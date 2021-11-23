В Украине в «красной» зоне остаются Киев и 18 областей

По состоянию на 23 ноября в красной зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

При этом по состоянию на 22 ноября ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. По стране этот показатель составляет 55,8% при определенном предельном уровне 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,2%.

К красной зоне эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

На желтом уровне эпидопасности Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая области. На оранжевом — Закарпатская, Полтавская, Харьковская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 645 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 630 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской — 1 059, Полтавской областях — 985.

По состоянию на 22 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 63,6, при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве — 62,8 на 100 тыс. населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 17 регионах.

Напомним, за сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 058, медработников — 231).